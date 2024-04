Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240429.2 Mühlenbarbek: Trunkenheitsfahrt endet auf Gartenmauer

Mühlenbarbek (ots)

Am 27.04.2024, um 14:27 Uhr verunfallte ein betrunkener Autofahrer in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße und kam erst auf einer Mauer zum Stehen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Unfallfahrer ausweichen, um weitere Zusammenstöße zu verhindern. Der 58-jährige Fahrer fuhr von Lohbarbek nach Mühlenbarbek als er in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte erst mit dem Kantstein der Gegenfahrbahn und lenkte das Auto dann stark nach rechts. Die Fahrt endete erst hinter dem Gehweg auf einer Gartenmauer. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkohol. Ein Test ergab einen Wert von 2,13 Promille. Weiterhin konnte auch aufgrund seines Verhaltens beim Unfallfahrer der Konsum von anderen berauschenden Mitteln nicht ausgeschlossen werden. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Beschuldigten an. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Schutzleute. Der Beschuldigte wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

