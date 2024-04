Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240429.1 Glückstadt: Versuchter Einbruch in historischen Wasserturm

Glückstadt (ots)

Vom 25.04.2024 auf den 26.04.2024 versuchten Unbekannte in den historischen Wasserturm der Gemeinde Glückstadt einzubrechen. In der Zeit des 25.04.2024, 11:00 Uhr bis zum 26.04.2024, 10:00 Uhr hebelten die Täter erfolglos an der Zugangstür des sich in Renovierung befindlichen Bauwerks. Nachdem sie an der Tür scheiterten, rissen sie das metallene Schutzgitter eines Fensters im Erdgeschoss gewaltsam aus dem Mauerwerk und machten sich am Fenster zu schaffen. Auch hierbei scheiteten die Einbrecher, richteten aber erheblichen Sachschaden an. Der bisher festgestellte Schaden beträgt etwa 1.500EUR.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo Itzehoe unter 04821-6020 entgegen.

Jochen Zimmermann

