Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240426.2 Brunsbüttel: Drogen- und Waffenfund bei Festnahme

Brunsbüttel (ots)

Im Zuge der Vollstreckung eines Haftbefehls am 25.04.2024 entdeckten die Polizeikräfte neben des zur Festnahme ausgeschriebenen Gesuchten noch über ein Kilogramm an verschieden Drogen und mehrere Waffen in dessen Wohnung.

Am 25.04.2024 zur Mittagszeit vollstreckten Beamte einen Haftbefehl bei einem 38-jährigen. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte erst eine größere Menge Cannabis, die offen in der Wohnung herumlag und etwa der dreifachen der neuerdings erlaubten Menge von 50 Gramm entsprach. Aufgrund des Funds erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Bleibe des Brunsbüttelers. Insgesamt fanden die Polizisten noch weitere Betäubungsmittel, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie ein Schwert und eine Schusswaffe auf. Alle Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Im Anschluss an die Durchsuchung überstellten sie den Beschuldigten direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Der Beschuldigte muss sich in einem Verfahren wegen der aufgefundenen Waffen und Drogen verantworten.

Jochen Zimmermann

