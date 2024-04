Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240425.3 Büsum: Versuchte Brandstiftung in Büsumer Mehrfamilienhaus

Büsum (ots)

Am Abend des 24.04.2024 kam es zu einer versuchten Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am 24.04.2024 um 20:30 Uhr wählten Anwohner den Notruf aufgrund eines Feuers im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Dithmarscher Straße. Ersten Ermittlungen nach zündete der Brandleger einen Türkranz, welcher an einer Wohnungstür hing, an. Dieser fiel im weiteren Verlauf auf eine vor der Tür liegenden Matte, die ebenfalls Feuer fing. Anwohner bemerkten den Brand und löschten ihn bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Hierbei zogen sich zwei Bewohner leichte Verletzungen im in Form einer Rauchgasintoxikation zu und wurden medizinisch versorgt. Vor Ort sicherten Beamten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen in dieser Sache gemacht hat, meldet sich bei der Kripo Heide unter 04821-6020.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell