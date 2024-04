POL-IZ: 240425.2 Vaale: Einbruch in Baumschule - Zeugen gesucht

Heide (ots) - Am 23.04.2024 kam es in Heide zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei Heide sucht Zeugen. Am 23.04.2024 um 14:40 Uhr stieß in der Süderholmer Straße ein weißes Wohnmobil im Vorbeifahren mit einem am Straßenrand geparkten Zustellfahrzeug der Post zusammen. Anstatt sich nach dem Unfall zu ...

