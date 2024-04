Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240424.3 Itzehoe: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte endet in der Gewahrsamszelle

Itzehoe (ots)

Am 23.04.2024 um 22:19 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Albert-Schweitzer-Ring in dessen Verlauf ein Beteiligter der Wohnung verwiesen werden sollte.

Gegen die Maßnahme sperrte sich der Beschuldigte. Als sich die Polizisten zur Durchsetzung der Wegweisung dem 30-jährigen Itzehoer näherten, trat und schlug dieser gezielt in Richtung der Beamten. Aufgrund dessen ordneten die Einsatzkräfte die Gewahrsamnahme des Angreifers an. Auf dem weiteren Transport zur Dienststelle ging der Mann die Schutzleute erneut körperlich an. Hierbei verletzte der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann drei Ordnungshüter leicht. Als in den Räumlichkeiten der Polizei eine Blutprobe beim Beschuldigten entnommen werden sollte, leistete dieser abermals Widerstand, sodass auch die Blutentnahme unter Zwang erfolgte. Alle verletzten Polizeibeamten erhielten medizinische Versorgung und verblieben dienstfähig.

Der Beschuldigte wird sich wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell