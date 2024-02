Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versammlung in Augsburger Innenstadt

Augsburg (ots)

Am heutigen Mittwoch (14.02.2024) fand eine Versammlung in der Augsburger Innenstadt statt. Wie im Vorfeld angemeldet, bewegte sich ab 16.30 Uhr ein Aufzug vom Königsplatz durch die Innenstadt zum Rathausplatz. Dort wurde die Versammlung fortgeführt und schließlich gegen 18.50 Uhr beendet. In der Spitze zählte die Polizei gut 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Versammlung verlief - mit einer Ausnahme - friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse: Gegen 17.00 Uhr wurde am Rathausplatz ein Stein in Richtung des Rathauses geworfen. Der Stein prallte dort offenbar von der Fassade ab und traf eine Passantin. Die Passantin war dort zufällig mit ihrem Kleinkind auf dem Arm unterwegs. Nach jetzigem Stand wurde durch den Steinwurf niemand verletzt. Einsatzkräfte konnten vor Ort einen Tatverdächtigen ermitteln und schließlich festnehmen. Dabei handelte es sich um einen 18-jährigen Versammlungsteilnehmer. Er wurde für die weiteren Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebracht und im Laufe des Abends entlassen. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt. Die Polizei begleitete mit zahlreichen Einsatzkräften die Versammlung und wurde dabei auch von der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt. Auch Kommunikationsbeamte der Polizei waren vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell