Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240424.2 Weddingstedt: Drogenfund - Zivilstreife zieht bekifften Fahrer aus dem Verkehr

Weddingstedt (ots)

Am 23.04.2024 um 11:39 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife einen e-Scooter-Fahrer in Weddingstedt. Im Zuge der Kontrolle machten die Beamten einen Drogenfund. Im Alten Landweg stellten die Beamten ein Elektrokleinstfahrzeug fest, dass augenscheinlich über keinerlei vorgeschriebenen Versicherungsschutz verfügte, da keinerlei Versicherungskennzeichen am e-Scooter montiert war. In der darauffolgenden Kontrolle des 46-jährigen Weddingstedters schlug der Streife bereits der markante Cannabisgeruch entgegen und der Scooterfahrer konsumierte genüsslich noch während der Kontrolle weiter seinen Joint. Auf den offensichtlichen Missstand angesprochen, reagierte der Mann lediglich mit den Worten: "Kein Problem. Ist doch jetzt alles erlaubt." Hier leisteten die Schutzleute dahingehend Aufklärung, dass sich nach gültigem Rechtsstand der Konsum von Betäubungsmitteln und die Teilnahme am Straßenverkehr nicht miteinander verträgt. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe beim Verkehrsteilnehmer an. Zudem fanden sie in einem mitgeführten Rucksack eine, auch nach neuestem Konsumcannabisgesetz, nicht erlaubnisfreie Menge an Drogen und diverse Konsumutensilien auf.

Nach Beendigung der Blutprobe erfolgte nach richterlichem Beschluss eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten. In der Wohnung stellten die Polizeikräfte noch weitere Drogen in Form von Cannabis, Haschisch und Amphetaminen sicher.

Der Beschuldigte wird sich wegen betäubungsrechtlicher Verstöße, sowie dem Führen von Kraftfahrzeugen unter Drogeneinfluss und fehlendem Versicherungsschutz für sein Fahrzeug verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

