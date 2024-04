Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240423.3 Heide: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Heide (ots)

Am Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Kindertagesstätte in der Waldschlößchenstraße.

Zwischen der Mittagszeit des 19.04.2024 und dem Morgen des 22.04.2024 versuchten Unbekannte gewaltsam in die Heider Kita einzudringen. Hierzu begaben sie sich vermutlich über den Fritz-Thiedemann-Ring auf das Gelände der Betreuungseinrichtung. Anschließend hebelten sie allerdings erfolglos an einer Terrassentür und gaben ihr Vorhaben schließlich auf. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 - 940.

Jochen Zimmermann

