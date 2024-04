Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240422.4 Heide: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 19.04.2024 kam es zu einem Einbruch in einer Wohnung in Heide.

Am 19.04.2024 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis Mitternacht drangen Unbekannte in eine Mietwohnung im Obergeschoss eines Doppelhauses in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße ein. Hierzu hebelten sie das Küchenfenster auf, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Im Inneren betraten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten die Habseligkeiten des Mieters. Dem ersten Anschein nach wurden keine Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 400 EUR. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter 0481 - 940 bei der Kripo in Heide melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell