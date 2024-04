Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240422.1 Heide: Einbruch in Gesamtschule - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Zwischen dem 18.04.2024 und dem 19.04.2024 brachen Unbekannte in eine Gesamtschule in Heide ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen dem 18.04.2024, 16:00 Uhr und dem 19.04.2024, 07:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Schulkomplex in der Friedrich-Elvers-Straße ein. Vermutlich kletterten Selbige über die Außenfassade des Gebäudes in den Innenhof. Hier verschafften sich die Täter über das Manipulieren an einer Außentür Zutritt zur Schule. Im Gebäudeinneren randalierten die Eindringlinge weiter indem sie u. A. eine Deckenlampe im Flur runterrissen und weitere Türen zu Büroräumen aufbrachen. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten der Lehranstalt. Das exakte Stehlgut und die Höhe des angerichteten Schadens lassen sich noch nicht bestimmen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter der 0481-940 bei der Kripo in Heide.

