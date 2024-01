Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Feuer im Mehrfamilienhaus, eine Person gerettet.

Bad Segeberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg wurde am 27.01.24 um 16:53 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr", in die Straße Eggershorst alarmiert.

Die Anrufer meldeten der Kooperativen Regionalleitstelle West eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 16:36 Uhr wurde die Feuerwehr bereits zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße "Am Kurpark" alarmiert. Hier konnte Wasserdampf als Auslöser festgestellt werden, so dass die Einsatzkräfte den Einsatz im Eggershorst zügig übernehmen konnten und bereits wenige Minuten nach dem Notruf,zusammen mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt am Einsatzort eintrafen.

Eine vor Ort befindliche Pflegekraft konnte den Einsatzkräften mitteilen, dass eine Person, bewusstlos in der betroffenen Wohnung im Flur liegen würde.

Sofort wurde die Menschenrettung durch zwei Atemschutztrupps eingeleitet. Die Person konnte zügig aus dem Gebäude gerettet und an Rettungsdienst übergeben werden. Die Verletzte männliche Person musste noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert werden. Hier unterstützte die Feuerwehr die Maßnahmen des Rettungsdienstes und baute unter anderem einen Sichtschutz auf.

Parallel wurde mittels einem C-Rohr die Brandbekämpfung eingeleitet. Um besser an die Glutnester zu gelangen, mussten Teile des Fußboden mittels Rettungssäge geöffnet und abgelöscht werden. Nach ca. 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Anschluss fanden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen statt. Alle weiteren Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus wurden kontrolliert.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 1,5 Stunden beendet.

Die Wohnung wurde nach Abschluss aller Maßnahmen an die Polizei übergeben.

Der Patient wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus befördert.

Zur Brandursache und Schadenshöhe, sowie Art und Schwere der Verletzungen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz:

Feuerwehr Bad Segeberg mit 6 Einsatzfahrzeugen und 31 Einsatzkräften

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug

Polizei

