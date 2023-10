Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Sturmlage verlief in Bad Segeberg glimpflich - 6 Einsätze

"Mit sechs kleineren Einsätzen ging der Kelch an uns vorüber", resümierte Gemeindewehrführer Mark Zielinski fast erleichtert. Im Gegensatz zur Ostseeküste hatte der Sturm mit Tief "Wolfgang" in Bad Segeberg an Intensität verloren. Neben umgeknickten oder entwurzelten Bäumen und Gerüst- und Dachteilen, die sich gelockert hatten, wurden wir zwischen 11 Uhr und 20 Uhr auch zu einer Sicherungsmaßnahme auf die Autobahn 21 zusammen mit der Feuerwehr Wahlstedt gerufen. Besonders waren im Stadtgebiet die beiden Seegebiete um Ihlsee und großen Segeberger See betroffen. Gegen 20:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder in die normale Bereitschaft entlassen werden.

Eingesetzte Kräfte:

2 Fahrzeuge mit 15 Einsatzkräften

