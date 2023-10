Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Über 3000 Besucher feierten 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Bad Segeberg

Am Jubiläumswochenende "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg" - vom Freitag, 13.10.2023 bis zum Sonntag, 15.10. - stand das Festzelt bei Möbel Kraft ganz im Zeichen der Feuerwehr.

Über 3.000 Gäste besuchten an den drei Tagen unseren Feuerwehrball, die Blaulichtparty sowie den Frühschoppen am Sonntag.

Zu Beginn des Feuerwehrballes übergab Vorstand Günter Loose der Fa. Möbel Kraft zusammen mit Gastronomiechef Gerd Hanke einen Scheck über 1.000 Euro als Jubiläumsspende in der Zusammenarbeit mit der Paulaner Spezi Brauerei für die Jugendfeuerwehr mit den besten Glückwünschen zu 150 Jahre ehrenamtliches Engagement. "Es ist uns eine Ehre, die Feuerwehr mit dem Zelt und der Gastronomie zu unterstützen" fügte Loose hinzu. Wehrführer Zielinski bedanke sich auf das Herzlichste bei Loose und Hanke und gab den Scheck gleich weiter an den Vorsitzenden des Fördervereins Oliver Schulz, der neue Caps und Bekleidung für die Jugendwehr mit dem Geld beschaffen wird.

Rund 400 Gäste tanzten am Freitag beim Feuerwehrball endlich wieder nach drei Jahren Zwangspause bis in den späten Abend. DJ Björn Gotthardt ließ keine Wünsche offen. Nach dem Essen konnte sich alle die Kalorien wieder zu Foxtrott und Walzer abtanzen.

Mit Spannung wurde wieder unser beliebtes Kabarett erwartet, das mit viel Lokalkolorit das eine oder andere aus dem Leben der Stadt (-politik) auf die Schippe nahm. Vorweg begrüßte aber erst einmal der Bürgermeister mit einer fast schon büttenreifen Rede, quasi als Vorgruppe, wie er sagte. Einige Lacher und viel Applaus waren sein Lohn. Debüt gaben die beiden Moderatoren Christan Götze und Oliver Svensson, die durch geschickten Dialog sich die Bälle und Pointen zuspielten. "Monika, bei uns gibt es nur eine Wahl: wir trinken Bier" mit Anspielung auf die Bürgervorsterin Wahl im Juni und bestellten so gleich den traditionellen Umtrunk beim Bürgermeister Köppen im Anschluss. Auch Bürgermeister a.D. Dieter Schönfeld bekam noch einmal den Spiegel vorgehalten. Der "Skandal vom Penisfelsen" von EXTRA Drei lieferte einige Lacher im Publikum. Der Chor schmetterte darauf mit "Klettern verboten" (frei nach den Prinzen: Küssen verboten) eine heitere Parodie. A 20 mit der Staulage sowie Feuerwehrlieder nach neuen Melodien rundeten das Programm ab. Wehrführer Mark Zielinski sang ein Udo Jürgens Medley mit auf Bad Segeberg bezogen Text und erhielt genauso tosenden Applaus wie Hannes König, der nach der Santiano "Leinen los" seine Kameraden aufforderte "Blaulicht an, volle Fahrt Kameraden!". Ein weiterer Höhepunkt bahnten die Moderatoren mit einem Appell an Herrn Bürgermeister Köppen an, er möge doch den Wegezweckverband nur höflich bitten, damit dieser liefere. "Wir haben die Mülltonnen kostenfrei geliefert bekommen", scherzte Svensson. Und schon standen 5 blaue Tonnen auf der Bühne, in der Jörn Christensen mit seinen Mitstreitern nach dem Seamstrassen Lied "Manamana" ihren Auftritt hatten, der großen Applaus erntete. Letztlich zog die Kabarettgruppen mit "Segeberger Nächte sind lang" unter Applaus zum Tresen, wo ihre "Gage" von Bürgermeister Köppen serviert wurde. Bis 1 Uhr wurde ausgelassen bei bester Stimmung gefeiert.

Der Samstag stand im Zeichen der Blaulichtparty. Aus nah und fern strömten über 1.300 Besucher in das Zelt und feierten ein Zeltfest zusammen mit ihrer Feuerwehr. Viele Gäste aus dem "Blaulichtmilieu" von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren aus dem Land tanzen und feierten die ganze Nacht. Die beiden DJs THE FLOW und DANIEL MIC sorgten immer für eine volle Tanzfläche.

Der Sonntag stand im Zeichen der Feuerwehrmusik. Neben dem Landesorchester der Feuerwehren des Landesfeuerwehrverbandes aus Großhansdorf spielte der Musikzug aus Großenaspe in bewährter Weise auf. Viele nutzen das Angebot der Gastronomie zum Mittagessen oder hatten Spaß beim Spieleangebot oder der Hüpfburg für die Kleinen. Rund 1100 Besucher fühlten sich gut unterhalten und lauschten den Klängen von bekannter Filmmusik bis zum klassischen Marsch oder Polka. "Endlich konnte man mal wieder zusammensitzen, sich an Livemusik erfreuen und gute Gespräche mit Freunden und Bekannten führen, das tat gut!" resümierte der Wehrführer abschließen, der sehr zufrieden war. "Die Möglichkeit, hier die komplette Struktur nutzen zu dürfen, war natürlich ein Glücksgriff und wir sind Herrn Loose und Herrn Hanke sehr dankbar für die Unterstützung" Nun kehrt erstmal wieder Ruhe ein.... Leider nur bis um 6 Uhr am Montagmorgen, dann hieß es wieder "Feuer" und wir mussten wieder los....

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell