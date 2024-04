POL-IZ: 240422.3 Itzehoe: Unbekannter zündet Zeitungen in Hochhaus an - Zeugen gesucht

Heide (ots) - Zwischen dem 18.04.2024 und dem 19.04.2024 brachen Unbekannte in eine Gesamtschule in Heide ein. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen dem 18.04.2024, 16:00 Uhr und dem 19.04.2024, 07:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Schulkomplex in der Friedrich-Elvers-Straße ein. Vermutlich kletterten Selbige über die Außenfassade des Gebäudes in den Innenhof. Hier verschafften sich die Täter über das ...

