Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 13.04.2024, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass eine männliche Person an der K1 bei Wattweiler, in Höhe der Guldenschlucht, stehe und nach Hilfe fragen würde. Die Örtlichkeit wurde durch eine Funkstreife aufgesucht und der 39jährige Mann angetroffen. Es wurde festgestellt, dass sich dieser mit seinem Fahrzeug in einem unbefestigten Hang festgefahren hatte. Bei dem Mann wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,46 Promille ergab. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug verblieb im Bereich der Guldenschlucht und soll dort zeitnah entfernt werden. Den Fahrzeugführer erwarten ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis. |pizw

