POL-PDPS: Einbruch in Wohnung

Pirmasens (ots) - Der Geschädigte parkte seinen schwarzen BMW X6 am 12.04.2024 von 09:00 Uhr bis 17:45 Uhr hinter der Waisenhausstraße 32 in 66954 Pirmasens in einer Privatstraße. Als er wieder zu seinem PKW kam stellte er fest, dass dieser an beiden Seiten, sowie an der Motorhaube zerkratzt wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer ...

