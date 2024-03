Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autoposer verursacht alleinbeteiligt Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++ Führerschein beschlagnahmt ++ Zeugenaufruf

Am Freitag, 22.04.2024, kam es gegen 18:20 Uhr in der Dungenstraße in Brake zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Braker die Kontrolle über seinen Pkw verlor und hohen Sachschaden verursachte. Nach Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Dungenstraße beobachteten Zeugen, wie der 20-Jährige seinen BMW unter Aufheulen des Motors und mit durchdrehenden Reifen stark beschleunigte. Nachdem das Heck hierdurch ausbrach, verlor der Fahrer vollends die Kontrolle über den Pkw, der dann einen Metallzaun eines anliegenden Grundstücks durchbrach und gegen die Wand des unmittelbar dahinter befindlichen Hauses prallte und zum Stillstand kam. Während der 20-Jährige sowie dessen 21-jähriger Beifahrer unverletzt blieben, entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Da die Außenfassade des Hauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden war, musste durch einen Baufachberater des THW zunächst festgestellt werden, dass tatsächlich keine Einsturzgefahr besteht. Angaben zur sicherlich beträchtlichen Höhe des am Haus entstandenen Schadens sind aktuell nicht möglich. Die Dungenstraße musste für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Im Rahmen des gegen den 20-Jährigen eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Personen, die Angaben zum Fahrverhalten des Verursachers im Vorfeld des Unfalles machen können oder direkte Zeugen waren und bislang noch keinen Kontakt zur Polizei aufgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

