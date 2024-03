POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Sperrung des Wesertunnels

Delmenhorst (ots) - Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstag, 21. März 2024, 07:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die 62-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit ihrem Fahrrad die Huntestraße in Richtung Westertor und wollte einen vorausfahrenden ...

mehr