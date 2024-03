Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Tödlicher Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Beim tödlich verletzten Pkw-Fahrer handelte es sich um einen 56-jährigen Mann aus Wildeshausen.

+++ Erste Pressemitteilung von Freitag, 22. März 2024 +++

Eine Person ist am Freitag, 22. März 2024, gegen 10:30 Uhr, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen ums Leben gekommen. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden.

Der Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, befuhr mit einem VW die Bundesstraße von Wildeshausen in Richtung Delmenhorst. Ungefähr in Höhe des Gewerbegebiets "Wildeshausen-Nord" geriet er mit dem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Traktor, der von einem 16-Jährigen aus Hude gefahren wurde. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Pkw-Fahrers feststellen.

Zur Unfallstelle rückten 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dötlingen und Wildeshausen aus. Zwei Rettungswagen fuhren die Unfallstelle ebenfalls an. Mit einem wurde der äußerlich unverletzte, aber sichtbar unter dem Eindruck des Unfalls stehende 16-Jährige in ein Krankenhaus gefahren.

Die Bundesstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden. Der Bereich zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und Simmerhausen kann zurzeit nicht passiert werden. Die Sperrung, die mittlerweile von Angehörigen der Straßenmeisterei Wildeshausen übernommen worden ist, wird bis zum Abschluss der Bergung der beiden Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bestehen bleiben müssen. Mit einer Freigabe kann gegen ungefähr 14:00 Uhr gerechnet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell