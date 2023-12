Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täterschaft bricht in Neckarau in Kleingarten ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Kleingartenanlage im Aufeldweg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte die Täterschaft durch das Aufhebeln eines Gartentors in einen Kleingarten. Dort brach sie in eine Hütte auf, durchwühlte das Innere, nahm aber nichts mit. An einem ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Bauwagens wurde eine Scheibe eingeschlagen, drangen aber nicht in den Wagen ein. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim- Neckarau unter der Telefonnummer 0621-83397-0 zu melden.

