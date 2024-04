POL-PDPS: Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Pirmasens

Rodalben (ots) - Am Samstag kam es zwischen 15 und 23 Uhr in der Prinzregentenstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten diese. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter nichts. Der an der Tür entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen oder Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06331 520-0 entgegen. |pips Kontaktdaten ...

