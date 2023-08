POL-PDTR: Einbruch in Baucontainer

Zemmer (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, dem 27.08.2023 23:00 Uhr und Montag, dem 28.08.2023 10:00 Uhr wurde in der Mülchenstraße in Zemmer ein geparkter PKW der Marke Ford Focus, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter ...

