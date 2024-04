POL-IZ: 240423.4 Heide: Heider Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Heide (ots) - Am Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Kindertagesstätte in der Waldschlößchenstraße. Zwischen der Mittagszeit des 19.04.2024 und dem Morgen des 22.04.2024 versuchten Unbekannte gewaltsam in die Heider Kita einzudringen. Hierzu begaben sie sich vermutlich über den Fritz-Thiedemann-Ring auf das Gelände der Betreuungseinrichtung. Anschließend hebelten sie allerdings erfolglos ...

