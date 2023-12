LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots) - Gera: Einen vollen Einkaufswagen mit Waren im Wert von knapp 430 Euro schob gestern Abend (30.11.2023, gegen 19:45 Uhr) eine bislang unbekannte Frau durch den Kassenbereich eines Supermarktes in der Johannes-R.-Becher Straße in Gera. Das Kriminelle dabei war - sie hatte die Waren nicht bezahlt. Zum Glück wurden Mitarbeiter des Marktes auf den Diebstahl aufmerksam und sprachen die Dame an. Diese flüchtete daraufhin nach draußen und stieg als Beifahrerin in ...

