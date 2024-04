BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 25-Jähriger auf der Bundesautobahn 3 verhaftet

Gütersloh (ots) - Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 28-Jährigen hat die Bundespolizei am Bahnhof in Gütersloh verhaftet. Am Montagabend (8. April) trafen ihn die Beamten am Bahnhof an. Ihnen war bekannt, dass gegen den Mann ein Vorführungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld bestand. Er wurde als Zeuge zu einer gefährlichen Körperverletzung gesucht, ...

