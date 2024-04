Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240425.1 Heide: Weißes Wohnmobil flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 23.04.2024 kam es in Heide zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei Heide sucht Zeugen.

Am 23.04.2024 um 14:40 Uhr stieß in der Süderholmer Straße ein weißes Wohnmobil im Vorbeifahren mit einem am Straßenrand geparkten Zustellfahrzeug der Post zusammen. Anstatt sich nach dem Unfall zu erkennen zu geben, flüchtete der Verkehrsteilnehmer in Richtung Bennewoldt. Ersten Ermittlungen nach dürfte das flüchtende Fahrzeug einen Schaden am linken Außenspiegel an der Fahrerseite haben.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Heide unter 0481-940.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell