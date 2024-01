POL-WES: Wesel - Polizei sucht weitere Zeugen nach Brandschaden

Wesel (ots) - Am Dienstag, den 02.01.2024, gegen 19.00 Uhr befuhr ein Pkw in Rheinberg den Aussenwall aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Aussenwall / Bahnhofstraße / Gelderstraße fuhr der unbekannte Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei eine ...

mehr