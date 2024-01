Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Versuchter Einbruch in Tabakgeschäft. Festnahme.

Dinslaken (ots)

Am 01.01.2023 gegen 10.00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Tabakgeschäft am Altmarkt in Dinslaken gemeldet. Mehrere Zeugen konnten zwei Männer beobachten, nachdem diese die Schaufensterscheibe des Tabakgeschäftes eingeschlagen und den akustischen Alarm ausgelöst hatten.

Die Täter entfernten sich zu Fuß vom Tatort. Aufmerksame Zeugen konnten neben einer detaillierten Beschreibung auch Handyfotos der Täter zur Verfügung stellen. Eine Streife konnte den 34-Jährigen und seinen 40-jährigen Komplizen (beide ohne festen Wohnsitz) an der Kreuzung Duisburger Straße/Kreuzstraße antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei beiden Tätern ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Beide Täter sind der Polizei hinreichend wegen Eigentumsdelikten bekannt.

Beide Tatverdächtige wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am 02.01.2024 aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

/sw

