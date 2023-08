LPI-J: Wasserschaden in Wohnung

Jena (ots) - In der Gustav-Fischer-Straße in Jena kam es in der Zeit vom 05.08.23 - 08.08.23 zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen am Straßenrand parkenden PKW Toyota und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Toyota entstand Sachschaden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung ...

