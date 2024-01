Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet - Silvesterbedingte Einsätze im Kreis Wesel 2023

Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel musste zum Jahreswechsel im Zeitraum vom 31.12.2023, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2024, 06:00 Uhr insgesamt 161 Einätze mit Silvesterbezug wahrnehmen. 26 Mal brannte es im Kreis Wesel. In den meisten Fällen kam es dabei zu Sachbeschädigungen an Mülltonnen, Altkleidercontainern und Strauchwerk, bzw. Hecken, die durch Pyrotechnik in Brand geraten waren. In Moers verursachte vermutlich die nicht fachgerechte Entsorgung einer abgefeuerten Feuerwerksbatterie im Keller eines Mehrfamilienhaus einen Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Darüber hinaus wurde die Polizei zu Körperverletzungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gerufen. Es wurden sechs Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, fünf Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und siebzehn Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Insgesamt wurden neunzehn Platzverweise ausgesprochen und drei Personen in Gewahrsam genommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht festgestellt, bzw. nicht angezeigt. In Hünxe kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber eingesetzten Polizeibeamten, diese blieben unverletzt.

