Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 02.01.2024, gegen 19.00 Uhr befuhr ein Pkw in Rheinberg den Aussenwall aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Aussenwall / Bahnhofstraße / Gelderstraße fuhr der unbekannte Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei eine 38-jährige Fahrradfahrerin aus Rheinberg. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der/die unbekannte Pkw-Fahrer/-in setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Pkw. Zeugen, die weitergehende Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum beteiligten Fahrzeug, machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-9340) zu melden.

