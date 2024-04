Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Unfall auf B9, Zeugen gesucht

Bellheim (ots)

Gestern Mittag ereignete sich auf der Bundesstraße 9 auf Höhe der Anschlussstelle Bellheim Süd ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer wechselte um ca. 07.25 Uhr vom Einfädelungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei eine 19-jährige Autofahrerin. Diese wollte eine Kollision vermeiden und zog auf den linken Fahrstreifen, wo sie mit einem weiteren Autofahrer kollidierte. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugen soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

