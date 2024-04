POL-PDLD: Landau - Täterfestnahme nach schwerer räuberischer Erpressung

Wörth am Rhein (ots) - Dienstagnacht versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gastronomie in der Cany-Barville-Straße einzubrechen und beschädigten hierbei ein Seitenfenster. Der Einbruchsversuch misslang, sodass lediglich Sachschaden am Fenster in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

