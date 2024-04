POL-PDLD: Wörth - Berufsinfotag der Polizei Wörth

Landau (ots) - Am 03.04.2024 wollte eine 80-jährige Geschädigte gegen 16 Uhr mit ihrem PKW von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Maximilianstraße in Landau wegfahren. Plötzlich öffnete eine männliche Person die Beifahrertür und setzte sich auf den Beifahrersitz. Unter Vorhalt eines Messers wurde Bargeld gefordert. Die Geschädigte händigte daraufhin ...

