B 28: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, 07.11.2023, ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Freudenstadt ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Verletze zu beklagen waren: Der 33-jährige Lenker eines SUV BMW befuhr die B 28 von Aach in Richtung Freudenstadt. Nach der Abzweigung nach Wittlensweiler übersah er, dass der ihm vorausfahrende Pkw Ford verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Der Ford kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, das SUV geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen.

Der Lenker des SUV sowie die drei mit ihm Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von sieben, acht und zehn Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden zur Behandlung in eine Klinik verbracht. Die beiden Insassen des Fords auf welchen der Unfallverursacher auffuhr blieben unverletzt, die 27-jährige Fahrerin des Fords mit welchem der Verursacher frontal kollidierte zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an allen beteiligten Fahrzeugen dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 50.000 Euro belaufen, alle mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Freudenstadt musste die B 28 bis kurz nach 20 Uhr komplett gesperrt werden.

