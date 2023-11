Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbrecher schlagen zweimal zu

Illingen (ots)

Gleich zweimal zugeschlagen haben noch unbekannte Einbrecher am Montag in Illingen-Schützingen.

In der Schönblickstraße schlugen die Täter im Zeitraum zwischen 8 und 20 Uhr an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Auffällig bei der Vorgehensweise ist, dass die Eindringlinge das Fensterglas zuvor mit Paketklebeband präparierten, um die Scheibe möglichst geräuscharm einzuschlagen. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume, bevor sie schließlich die Flucht ergriffen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Möglicherweise dieselben Täter machten sich im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr an einem weiteren Anwesen zu schaffen, welches an den Höhenweg angrenzt. Auch hier schlugen die Eindringlinge ein Fenster ein und durchwühlten im Inneren des Wohnhauses mehrere Schränke und Kommoden. Gestohlen wurde dabei offensichtlich nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

