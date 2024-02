Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gemeinsam gegen Callcenter-Betrug - eine Aktion des Polizeipräsidiums Trier in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Bitburg.

Bitburg (ots)

Heute, am Vormittag des 16. Februars, führt die Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Trier und die Kreissparkasse Bitburg-Prüm eine gemeinsame Aktion zur Bekämpfung von Callcenter-Betrug durch.

Ziel dieser Initiative ist es, die Öffentlichkeit, insbesondere ältere Menschen, für die Risiken von Betrugsanrufen zu sensibilisieren und präventive Maßnahmen zu fördern.

Im Rahmen dieser Aktion informieren Polizeibeamte und Mitarbeitende der Kreissparkasse Bitburg-Prüm über die gängigen Betrugsmaschen von Callcentern und geben Tipps zur Vermeidung und zum frühzeitigen Erkennen von Betrugsfällen.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf älteren Menschen, die oft gezielt von Betrügern kontaktiert werden.

Ein zentrales Element dieser Initiative ist die Verteilung von speziellen Brillenputztüchern, die symbolisch die Augen öffnen sollen.

Diese Aktion soll dazu beitragen, das Bewusstsein für Betrugsmaschen zu schärfen und die Bürger dazu ermutigen, misstrauisch zu sein und verdächtige Anrufe zu melden.

Das Polizeipräsidium Trier und die Kreissparkasse Bitburg-Prüm setzen sich gemeinsam dafür ein, die Sicherheit der Bürger zu stärken und Betrugsfälle einzudämmen.

Kommen Sie heute Vormittag in der Sparkassen-Filiale in der Trierer Str. 46 in Bitburg vorbei.

