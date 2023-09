POL-WAF: Wadersloh-Göttingen. Vom Weg abgekommen - verletzt

Warendorf (ots) - Ein 60-jähriger Mann aus Oelde (Kreis Warendorf) wird bereits seit Anfang August vermisst. Der Oelder wurde am 08. August noch am Bahnhof in Oelde gesehen und dann zuletzt am 20.08. in Duisburg. Hier wurde auch sein Rucksack mit persönlichem Inhalt gefunden - ein Handy hat er nicht bei sich. Da der 60-Jährige früher in Duisburg gelebt und ...

