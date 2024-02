Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Resümee des Rosenmontags im Polizeipräsidium Trier fällt positiv aus

Trier/Region (ots)

Zahlreiche Umzüge sowie Fastnachts- und Tanzveranstaltungen sorgten bei den Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier für ein hohes, nicht aber ungewöhnliches Einsatzaufkommen.

Positiv festzustellen war, dass es im unmittelbaren Zusammenhang mit den Rosenmontagsumzügen keine Unfälle oder schwere Zwischenfälle gab.

Am Rosenmontag registrierte die Polizei im gesamten Präsidialbereich bisher lediglich 24 Straftaten, davon 17 im Oberzentrum Trier. Von den 24 Straftaten waren elf Körperverletzungsdelikte (davon sechs in Trier), vier Beleidigungen (drei), drei Bedrohungen (drei), vier Diebstähle (vier) sowie zwei Widerstandshandlungen (eine).

In weiteren Fällen wirkte sich die Anwesenheit und Ansprechbarkeit von Polizistinnen und Polizisten vor Ort präventiv und deeskalierend aus.

Eine besondere Art der Deeskalation leisteten Polizeibeamte in der Trierer Hornstraße. Einsatzkräfte wurden nach dem Hinweis auf eine Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Gaststätte dorthin beordert. Während der Sachverhaltsklärung zu einer Körperverletzung erschien der zuvor abwesende Geschädigte dieser Körperverletzung mit einer laufenden Motorsäge erneut am Einsatzort. Zwei Beamte erkannten dies rechtzeitig, forderten ihn unter Vorhalt der Dienstpistole zum Ablegen der Säge auf und konnten so eine sich möglicherweise anbahnende Straftat verhindern.

Der Betroffene kam der polizeilichen Aufforderung unmittelbar nach. Aufgrund leichter Verletzungen aus der ursprünglichen Auseinandersetzung musste der 32-jährige Trierer in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Situation vor Ort beruhigte sich zusehends, so dass die Einsatzkräfte wieder abgezogen werden konnten.

"Die Bilanz des Rosenmontags liest sich aus polizeilicher Sicht sowohl in der Hochburg Trier, als auch im übrigen Dienstbezirk insgesamt positiv. Immerhin haben mehrere hunderttausend Menschen in der Region ausgelassen, feuchtfröhlich und vor allem friedlich den Rosenmontag gefeiert. Wir sind daher insgesamt sehr zufrieden," resümiert der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Uwe Konz.

