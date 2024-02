POL-PPTR: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in der Hornstraße - Zeugen gesucht

Newel (ots) - Am Freitag, 9. Februar, zwischen 19:04 und 19:27 Uhr, brachen drei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kalkesheck in Newel ein. Sie erreichten das Gebäude über einen Nachbargarten, versuchten die Terrassentür aufzuhebeln und schlugen schließlich eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Nachdem sie das Anwesen durchsucht hatten, verließen die Täter das Haus unerkannt und ...

