POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus

Bekond (ots) - Am Samstag, 10. Februar, gegen 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Mehringer Weg in Bekond ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und durchsuchten das Anwesen. Die Einbrecher wurden zwar durch die Rückkehr der Eigentümer überrascht, konnten das Haus aber mit ihrer Beute durch eine rückwärtige Tür unerkannt verlassen. ...

