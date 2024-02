POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Einfamilienhaus

Trier (ots) - Ein unbekannter betrog am Freitag, dem 26. Januar, in der Castelforte-Straße in Trier einen 25-Jährigen um mehrere hundert Euro. Der bislang unbekannte Täter sprach den Geschädigten zwischen 18:30 und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz der Subway-Filiale an und fragte, ob dieser für ihn Bargeld geben könne. Der Unbekannte könne kein Bargeld an einem Automaten abheben und würde dem Geschädigten den Betrag umgehend überweisen. Der Geschädigte kam der Bitte ...

