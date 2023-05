BPOL NRW: Zu spät für Entschuldigung: Bundespolizei nimmt 25-Jährigen fest

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am 31.05.2023 gegen Mitternacht wurde die Bundespolizei am Bahnhof in Siegen auf einen Mann aufmerksam, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Siegener selbst suchte das Gespräch mit den Beamten und wollte sich für sein Verhalten entschuldigen - dann klickten die Handschellen.

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann, der angab, Probleme mit der Polizei zu haben, für die er sich entschuldigen wolle - scheinbar zu spät. Auf der Dienststelle stellte die Streife fest, dass gegen den 25-jährigen ein Haftbefehl wegen "Räuberischen Diebstahl" vorlag. Das Amtsgericht Bad Kreuznach suchte den Somalier, da er einer Verhandlung ferngeblieben war. Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und verbrachten ihn zum Polizeigewahrsam. Von dort aus trat er seine Haftstrafe an.

