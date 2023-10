POL-MFR: (1219) 14-Jährige vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Stein (ots) - In den Samstagabendstunden (21.10.2023) belästigte ein 44-jähriger Mann in Stein (Lkrs. Fürth) eine Jugendliche in sexueller Absicht. Der Sicherheitsdienst des Freizeitbades hielt den Mann fest und übergab diesen an die Polizei. Gegen 18:15 Uhr hielt sich eine 14-jährige Jugendliche im Umkleidebereich des Schwimmbades auf. Als sie sich nach ihrem Shampoo bückte, griff ihr ein männlicher Badegast an ...

mehr