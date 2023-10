POL-MFR: (1217) Sexuelle Belästigung in Freizeitbad

Nürnberg (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (22.10.2023) kam es in einem Nachtclub in der Nürnberger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und den Lokal-Betreibern, bei der ein Messer Verwendung fand. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei in Tatortnähe festgenommen. Ein Gast eines Nachtclub-Etablissements in der Ottostraße wurde von den Betreibern gegen 01:00 Uhr der Lokalität ...

mehr