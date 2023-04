Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen- Worblingen, Lkr. Konstanz) Küchenbrand (11.04.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Glück gehabt haben zwei Kinder bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße am Dienstagabend. Ein 15-jähriges Mädchen erhitzte in einer Pfanne Öl, das zu brennen anfing. Die mit vier Fahrzeugen und 21 Helfern ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Mädchen und ihr vier Jahre alter Bruder blieben unverletzt. Das Inventar der Küche ist durch das Feuer vollständig zerstört worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Wohnung blieb nach dem Durchlüften weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell