POL-MTK: Ladendieb schubst Detektiv zur Seite +++ Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall verursacht +++ Fahrradfahrer fährt 12-Jährigen an und flüchtet

1. Ladendieb schubst Detektiv zur Seite, Hofheim, Chinonplatz, Dienstag, 23.04.2024, 14:54 Uhr

(ro)In Hofheim hat am Dienstagnachmittag ein Ladendieb einen Detektiv zur Seite geschubst, um mit der Beute einen Drogeriemarkt verlassen zu können. Der Unbekannte legte diverse Waren in einen Einkaufswagen und wollte den Markt am Chinonplatz mit diesem verlassen. Als ein Ladendetektiv den Dieb aufhalten wollte, schlug dieser nach dem Detektiv und schubste ihn zu Boden, bevor er dann mit der Beute in Richtung Kellereiplatz floh. Er wird als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und sei von schlanker Statur. Bekleidet sei er mit einer blauen Jeans, weißen Turnschuhen und einer beigen Jacke mit Schriftzugmuster gewesen. Das Innenfutter der Kapuze sei rot. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Vor Kontrolle geflüchtet und Unfall verursacht, Eschborn-Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße, Steinbacher Straße, Mittwoch, 24.04.2024, 0.22 Uhr Uhr

(ro)In den frühen Mittwochmorgenstunden hat ein Rollerfahrer in Eschborn-Niederhöchstadt beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, einen Unfall verursacht. Einer Streife der Polizei in Eschborn fiel um 0.22 Uhr ein Roller ohne Kennzeichen auf, der mit zwei Personen besetzt auf dem Gehweg der Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung Taunusstraße unterwegs war. Beim Erblicken der Streife bog der Fahrer des Rollers in die Unterführung des dortigen S-Bahnhofes ein und durchquerte diese, um in die Steinbacher Straße zu gelangen. Hier standen bereits weitere Einsatzkräfte. Einer der Beamten sprang zur Seite, um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu vermeiden, der nach der Überführung auf dem Gehweg vorbeifahren wollte. Der Rollerfahrer stürzte bei diesem Fahrmanöver samt Mitfahrer zu Boden und der Roller kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Der Rollerfahrer flüchtete, sein Mitfahrer wurde von den Beamten festgenommen. Die Personalien des Fahrers stehen fest und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

3. Fahrradfahrer fährt 12-Jährigen an und flüchtet, Eschborn,Bahnhofstraße, Dienstag, 23.04.2024, 17.25 Uhr

(ro)Am Diensttagnachmittag hat ein unbekannter Fahrradfahrer einen 12-jährigen Jungen in Eschborn angefahren und hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Radfahrer war auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Hauptstraße unterwegs. Der Junge wartete auf dem Gehweg, da er die Straße überqueren wollte. Hier wurde der Junge vom Fahrradfahrer angefahren und stürzte zu Boden. Dabei erlitt der 12-Jährige mehrere Schürfwunden, außerdem wurde seine Jacke beschädigt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann auf seinem Fahrrad davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Radfahrer sei schwarz gekleidet gewesen und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er soll eine sportliche Brille zum Radfahren getragen haben. Auffällig seien seine langen, rötlichen Haare sowie der rötliche Vollbart gewesen. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen ausgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Zeugenhinweise.

