POL-MTK: S-Bahn mit Graffiti besprüht - Täterfestnahme +++ Alkohol aus Gartenhütte gestohlen - Täterfestnahme +++ Cabrio aufgeschlitzt - Sporttasche entwendet +++ Fahrzeugteile abmontiert

1. S-Bahn mit Graffiti besprüht - Täterfestnahme, Bad Soden, Am Bahnhof, Montag, 22.04.2024, 19.17 Uhr

Eine S-Bahn ist am Montagabend am Bad Sodener Bahnhof mit Farbe besprüht worden. Den alarmierten Polizeistreifen ist es mithilfe von Zeugen gelungen, einen 15-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Ein Zeuge beobachtete um 19.17 Uhr eine Person beim Besprühen der S-Bahn und verständigte die Polizei. Eine Polizeistreife konnten in unmittelbarer Tatortnähe eine verdächtige Person einer Kontrolle unterziehen. Hierbei handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen. Er räumte der Streife gegenüber schließlich die Tatbegehung ein und wurde daher zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Im Anschluss wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des Schadens an der S-Bahn beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro.

1. Alkohol aus Gartenhütte gestohlen - Täterfestnahme, Hofheim-Diedenbergen, Hofheimer Straße, Freitag, 19.04.2024, 17 Uhr bis Samstag, 20.04.2024, 10.30 Uhr

(ro)In Hofheim-Diedenbergen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine goße Flasche mit Alkoholika aus einer Gartenhütte gestohlen. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. In der Nacht auf Samstag betraten ein oder mehrere Täter unberechtigt das Gartengrundstück und brachen in eine Gartenhütte ein, indem sie die Scheibe der Tür einschlugen. Aus der Hütte wurde eine 3-Liter Flasche mit Whisky entwendet. Den Diebstahl zeigte der Besitzer am Samstagabend bei der Polizei an. Nach einem Zeugenhinweis auf eine Gruppe von Personen, die am nahegelegenen Bolzplatz Alkohol konsumieren würden, konnte dort ein 16-Jähriger mit drei weiteren Personen angetroffen werden. Der Jugendliche wies dem Einbruchsgeschehen entsprechende Verletzungen auf, die 3-Liter-Flasche konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Der 16-Jährige wurde festgenommen und nach den ersten polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

2. Cabrio aufgeschlitzt - Sporttasche entwendet, Kelkheim-Münster, Beuthener Straße, Sonntag, 22.04.2024, 20 Uhr bis 23 Uhr

(ro)Unbekannte Täter haben am Sonntagabend im Kelkheimer Ortsteil Münster das Verdeck eines Cabrios aufgeschlitzt und eine Sporttasche aus dem Fahrzeug entwendet. Die Besitzerin hatte den Porsche am Sonntag zwischen 20 und 23 Uhr in der Beuthener Straße abgestellt. In diesem Zeitraum schlitzten die Diebe das Dach des Cabrios auf und konnten samt einer Sporttasche aus dem Fahrzeuginneren, in der sich Sportbekleidung im Wert von 350 Euro befand, unerkannt flüchten. Am Porsche entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Fahrzeugteile abmontiert,

Kelkheim-Münster, Siemensstraße, Sonntag, 21.04.2024, 18 Uhr bis Montag, 22.04.2024, 8 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster haben Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Fahrzeugteile von einem VW Multivan abmontiert. Der VW war in diesem Zeitraum in der Siemensstraße abgestellt. Die Täter bauten auf unbekannte Art und Weise die Scheinwerfer des Fahrzeugs im Wert von circa 1.500 Euro aus und entwendeten diese. Am VW entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um sachdienliche Hinweise.

