Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K4178/Meckesheim/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Überholmanöver eines Motorradfahrers - Zeugen gesucht

K4178/Meckesheim/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, die leichte Verletzungen davongetragen haben.

Drei bislang unbekannte Motorradfahrer befuhren am Sonntag die K4178 von Meckesheim kommend in Fahrtrichtung Dielheim und überholten ein Auto trotz durchgezogener Linie und entgegenkommendem Fahrzeugverkehr. Im Gegenverkehr befand sich Höhe der Ortslage Oberhof eine 60-jährige VW-Fahrerin, die auf Grund des Fahrverhaltens der drei entgegenkommenden Motorradfahrer stark abbremsen musste. Hinter der abbremsenden VW-Fahrerin fuhren ein 38-jähriger Suzuki-Kradfahrer sowie ein 39-jähriger Kawasaki-Kradfahrer. Diese kollidierten aufgrund des starken Abbremsens der 60-Jährigen mit dem Heck des VW. In Folge dessen stürzten die beiden Motorradfahrer, verletzten sich leicht und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich die drei unbekannten Motorradfahrer nach dem Unfall von der Örtlichkeit entfernten, ermittelt das Polizeirevier Wiesloch nun hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die drei Unbekannten sollen Sportmaschinen mit Karlsruher Zulassung gefahren sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

